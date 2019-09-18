У пеших экскурсий по Воронежу становится все больше поклонников
В мэрии Воронежа подвели итоги совместного проекта администрации и туристического бизнеса по организации пеших экскурсий, который организовали этим летом. С середины июня и до конца августа прошли Воронеж «литературный» и «мистический», «Тайны и легенды Большой Дворянской», история воронежской полиции и Гарденинского комплекса. Самой популярной стала экскурсия «Музы известных Воронежцев», которая собрала 146 человек.
- При разработке проекта мы рассчитывали на участие примерно 750 человек. Но экскурсии оказались так востребованы, что количество посетителей превысило 1000 человек. И это результат нашего с вами взаимодействия, - отметила заместитель главы города Людмила Бородина.
Участники проекта договорились продолжить экскурсионную программу.
ИСТОЧНИК KP.RU