У пеших экскурсий по Воронежу становится все больше поклонников

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-18T16:33:14+03:00

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В мэрии Воронежа подвели итоги совместного проекта администрации и туристического бизнеса по организации пеших экскурсий, который организовали этим летом. С середины июня и до конца августа прошли Воронеж «литературный» и «мистический», «Тайны и легенды Большой Дворянской», история воронежской полиции и Гарденинского комплекса. Самой популярной стала экскурсия «Музы известных Воронежцев», которая собрала 146 человек.

- При разработке проекта мы рассчитывали на участие примерно 750 человек. Но экскурсии оказались так востребованы, что количество посетителей превысило 1000 человек. И это результат нашего с вами взаимодействия, - отметила заместитель главы города Людмила Бородина.

Участники проекта договорились продолжить экскурсионную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU