2019-09-18T12:53:29+03:00
Общество

В Северном лесу Воронежа началась массовая вырубка деревьев

Местные жители боятся, что вместе с больными соснами вырубят и здоровые
Виктор ЛЕВШАКОВ
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"Просверленные" деревья в Северном лесу, похоже, скоро исчезнут"Просверленные" деревья в Северном лесу, похоже, скоро исчезнутФото: Юлия ДИДЕНКО
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Активисты сообщили в редакцию «КП-Воронеж», что 17 сентября некто приступил к вырубке Северного леса. Местные жители видели больше десяти рабочих и специализированную технику и передвижную подстанцию. Участок обнесен металлическим забором и там стоят два временных дома.

Напомним, несколько месяцев назад там некто просверлил 141 дерево. Научные сотрудники пришли к выводу, что сделанные отверстия диаметром чуть больше сантиметра вреда соснам не нанесли. Однако объяснить, зачем они были сделаны, достоверно никто так и не смог.

Глава департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Карякин в свою очередь отметил, что на данном участке есть другая проблема – корневая губка, которая приводит к ухудшению состояния хвойных насаждений. Как говорят специалисты, эта проблема не лечится. Нужно полностью вырубать участок с последующей посадкой новых деревьев. Однако активисты больше всего боятся, что после вырубки на «лакомом» участке может начаться стройка. И лес больше не обретет свой прежний вид.

17 сентября воронежцы даже вызвали полицию на место событий. Стражи правопорядка, по словам активистов, на время остановили вырубку. Однако уже утром 18 сентября работы продолжились.

- Рабочие ничего нам не говорят. Просто продолжают вырубку. При этом на данном участке есть и много здоровых деревьев. Но, кажется, что на это никто не обращает внимания, - обращаются активисты.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что действительно выезжали по данному адресу, однако говорить о каком-либо правонарушении пока рано - проводится проверка.

Мы отправили запрос в департамент экологии и природных ресурсов Воронежской области, чтобы узнать, насколько согласовано проходят данные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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