Российская армия впервые применила "Палантины" во время учений в Воронежской области

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-18T08:42:49+03:00

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Высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили во время учения под Воронежем. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В масштабном учении принимали участие мотострелковые, танковые, артиллерийские, тыловые подразделения - всего около трех тысяч военнослужащих и пятисот единиц техники. Войска блокировали передовые силы условного противника и образовали линию фронта общей протяженностью свыше тысячи километров. Для прикрытия от ракетно-пушечного вооружения на этой территории использовали "Палантин".

- Возможности аппаратуры позволяют "ослепить" врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи, - говорят в пресс-службе ЗВО. - Он предназначен для подавления не только существующих, но и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

Российская разработка поступила на вооружение только в апреле 2019 года. Машину продемонстрировали во время парада Победы в Воронеже.

Полковое учение мотострелкового полка ЗВО.Маневры проходили в Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU