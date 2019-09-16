На тысячу километров растянули линию фронта во время учений в Воронежской и Брянской областях

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-16T08:02:49+03:00

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В Воронежской и Брянской областях прошли уникальные армейские учения, в которых приняли участие более трех тысяч военнослужащих и свыше пятисот единиц вооружения: танки Т-72Б3, гаубицы "Мста-СМ2", 120-мм минометы "Сани", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Силы разных видов войск сообща блокировали передовые силы условного противника, провели перебазирование и заняли оборону. Образовалась линия фронта общей протяженностью свыше тысячи километров - от Воронежской до Брянской области. Особое внимание уделили борьбе с беспилотниками врага, а также с диверсионными группами.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

- Мотострелковые, танковые, артиллерийские, тыловые подразделения продемонстрировали уверенные навыки управления огнем, умение четко и быстро выполнять задачи как в обороне, так и в контрнаступлении в составе эшелонированной обороны, - заключил Игорь Николаев, командир мотострелкового полка Висленской мотострелковой дивизии ЗВО.

Полковое учение мотострелкового полка ЗВО.Маневры проходили в Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU