Жительница Воронежской области обманула пенсионерку на 6000 рублей при продаже детских вещей
Пожилая женщина перевела деньги через интернет, а товар не получила
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Полицейские вычислили воронежскую мошенницу, обманувшую пенсионерку. 62-летняя жительница Саратова в августе увидела в интернете объявление о продаже детских вещей. Она перевела на счет продавца более 6 000 рублей, но товара так и получила, а злоумышленница перестала отвечать на сообщения.
33-летнюю жительницу Россошанского района задержали, ей придется ответить за мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU