Жительница Воронежской области обманула пенсионерку на 6000 рублей при продаже детских вещей

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-17T19:12:33+03:00

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Полицейские вычислили воронежскую мошенницу, обманувшую пенсионерку. 62-летняя жительница Саратова в августе увидела в интернете объявление о продаже детских вещей. Она перевела на счет продавца более 6 000 рублей, но товара так и получила, а злоумышленница перестала отвечать на сообщения.

33-летнюю жительницу Россошанского района задержали, ей придется ответить за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU