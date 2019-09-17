Поймали воронежца, который был в федеральном розыске за покушение на убийство

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-17T18:45:52+03:00

Мужчина поругался с соседом и выстрелил в него из ружья

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В Воронеже задержали находящегося в федеральном розыске за кражи и покушение на убийство 38-летнего мужчину. Искали подозреваемого с вечера 19 июля. Тогда с улицы Ароматной в Левобережном районе в больницу с огнестрельными ранениями спины увезли 50-летнего местного жителя. Он рассказал полицейским, что поругался с соседом, а в ответ тот выстрелил ему в спину через металлический забор.

И вот подозреваемого задержали в арендуемой квартире на улице Острогожской. Он признался в покушении. Теперь ему грозит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU