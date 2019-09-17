Поймали воронежца, который был в федеральном розыске за покушение на убийство
Мужчина поругался с соседом и выстрелил в него из ружья
Изменить размер текста:
В Воронеже задержали находящегося в федеральном розыске за кражи и покушение на убийство 38-летнего мужчину. Искали подозреваемого с вечера 19 июля. Тогда с улицы Ароматной в Левобережном районе в больницу с огнестрельными ранениями спины увезли 50-летнего местного жителя. Он рассказал полицейским, что поругался с соседом, а в ответ тот выстрелил ему в спину через металлический забор.
И вот подозреваемого задержали в арендуемой квартире на улице Острогожской. Он признался в покушении. Теперь ему грозит срок.
ИСТОЧНИК KP.RU