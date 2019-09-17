В Воронеже и области в школах нашли небезопасные спортплощадки

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-17T17:22:57+03:00

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Прокурорские сотрудники вскрыли множество нарушений в сфере использования спортивного оборудования в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, на спортивных площадках и стадионах.

В Бобровском, Воробьевском, Грибановском, Лискинском и других районах области допускали использование спортоборудования без документов, подтверждающих его качество, а регулярные осмотры игровых площадок в указанных районах не проводились.

- В большинстве районов области спортивные площадки находятся в непригодном для эксплуатации состоянии. Повсеместно игровые площадки не оборудованы ударопоглощающим покрытием, что становится одной из причин получения травм детьми, - отметили в областной прокуратуре. – В Воронеже практически не осуществлялась уборка спортплощадок и прилегающей к ним территории. Очень часты факты установки игрового и спортивного оборудования с нарушением технических условий - с недостаточным заглублением, отсутствием отсыпки песком. На игровых и спортивных площадках, в спортивных залах школ выявлены нарушения санэпидблагополучия. Повсеместно вскрыты факты нарушения целостности покрытия стен, полов, отсутствия ограждений отопительных приборов, оконных проемов, несоблюдения условий для проветривания спортивных залов. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 130 должностных лиц, 4 иска направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU