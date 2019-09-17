2019-09-17T17:10:36+03:00
Общество

Воронежскую детвору приглашают нарисовать морских животных

Из лучших рисунков составят выставку
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В столице Черноземья стартует конкурс творческих работ «ОКЕАНиЯ» - детвора может нарисовать своих любимых обитателей морских глубин, лесов и джунглей или свое путешествие по океанариуму.

- Тема «Обитатели океанариума» выбрана не случайно - конкурс приурочен к восьмому дню рождения Воронежского океанариума. Из лучших рисунков мы составим выставку, которую можно будет увидеть в дни осенних школьных каникул. Кстати, к участию в конкурсе рисования мы приглашаем не только детей, но и их родителей, - отметили в океанариуме. - Награждение победителей конкурса в трех возрастных категориях (5-12 лет, 13-18 лет, старше 19 лет) пройдет в день рождения океанариума 26 октября.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно нарисовать рисунок в любой технике (живопись, графика, масло, акварель, тушь, цветные карандаши, фломастеры) в формате А3 или А4 - подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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