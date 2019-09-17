В Воронеже полицейские уговорили рецидивиста на преступление, чтобы улучшить статистику
Суд Ленинского района решит судьбу экс-начальника и старшего оперуполномоченного полиции на железнодорожной станции Придача Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).
- По версии следствия, в целях создания видимости повышения показателей оперативно-служебной деятельности, сотрудники полиции уговорили ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя совершить хищение имущества с объекта транспортной инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги», после чего должны были его задержать, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.
Вот только самими полицейскими заинтересовались в ФСБ. Так что «рисованная» статистика теперь вряд ли поможет им избежать наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU