В Воронеже полицейские уговорили рецидивиста на преступление, чтобы улучшить статистику

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-17T15:59:48+03:00

Вот только их самих в это время поймали сотрудники ФСБ

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Суд Ленинского района решит судьбу экс-начальника и старшего оперуполномоченного полиции на железнодорожной станции Придача Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

- По версии следствия, в целях создания видимости повышения показателей оперативно-служебной деятельности, сотрудники полиции уговорили ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя совершить хищение имущества с объекта транспортной инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги», после чего должны были его задержать, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

Вот только самими полицейскими заинтересовались в ФСБ. Так что «рисованная» статистика теперь вряд ли поможет им избежать наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU