Мошенница из Воронежской области с помощью ничего не подозревающего полицейского «развела» соседей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-17T14:52:35+03:00

Она буквально подставила сотрудника, который даже не знал о намерениях женщины

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10 сентября вступил в силу приговор Калачеевского районного суда: 26-летнюю местную жительницу приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В марте эта женщина подружилась с недавно поселившейся на ее улице семейной парой. Она приходила к ним практически каждый день, помогала по хозяйству и даже оставалась с ночевкой -ей предоставили свободную комнату. Новоявленная «подруга» естественно была в курсе проблем семьи. Например, знала, что сосед привлекался к уголовной ответственности.

В середине мая женщина уверила соседку, что у нее якобы есть знакомый, который может уладить проблемы ее мужа в полиции. Мол, уголовное дело будет прекращено. Правда, услуга не бесплатная - 20 тысяч рублей.

Она придумала даже имя и должность в отделе МВД своему «приятелю». Для большей убедительности создала страницу под его именем в соцсети и отправляла личные сообщения на страницу соседки якобы от него.

Супругам пришлось продать машину, чтобы заплатить «помощнице». Женщина должна была передать их сотруднику полиции. Дальше спектакль продолжился: женщина, подойдя к зданию местного отдела МВД, стала ждать подходящего на эту роль сотрудника. Тут-то она и заметила действительно знакомого полицейского в форменной одежде. Тот работал над уголовным делом ее приятеля.

Женщина пошла за полицейским. Ничего не подозревающий сотрудник остановился, а та начала задавать вопросы о своем приятеле. Понимая, что за ней наблюдают соседи, она как бы случайно показала сотруднику деньги. Сотрудник ничего не заподозрил, ответил на все вопросы и пошел в сторону рынка.

А вот мошенница пошла вслед за ним, чтобы выглядело так, будто они идут вместе. Как только она скрылась из поля зрения соседей, спектакль закончился. Правда, обман впоследствии вскрылся, ведь помощи-то никакой никто так и не оказал соседям. А те молчать не стали.

Но был еще и второй акт! Летом того же года 26-летняя «актриса» услышала разговор своей подруги по телефону, с которой жила какое-то время вместе, что та собирается уехать жить в другое место. Вот только женщина не хотела оставаться одна. Она подошла к сидящей на диване отобрала у нее мобильный телефон, схватила за шею, повалила на диван и стала угрожать убить ее.

Девушка заплакала, тогда обидчица убрала руку с шеи, вернула ей мобильный телефон и вышла в другую комнату. Но, услышав снова разговор по телефону, женщина уже взялась за топор и вновь начала угрожать. Как видите, он была способна исполнять самые разные роли.

ИСТОЧНИК KP.RU