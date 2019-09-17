Общественники предложили две кандидатуры на звание почетного гражданина Воронежа

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-17T14:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

16 сентября члены Общественной палаты Воронежа обсудили кандидатуры претендующих на присвоение звания почетного гражданина Воронежа. Напомним, в списке 11 фамилий. В ходе голосования определились фавориты - это заведующий кардиохирургическим отделением №2 Воронежской областной больницы №1 Сергей Ковалев и бывший мэр города Александр Цапин. Их кандидатуры Общественная палата будет рекомендовать для голосования членам гор Думы. Заседание городского парламента пройдет 18 сентября, награждение – 21 сентября, в День города.

Напомним, кандидатуру экс-мэра в 2017-м также выдвигали на присвоение звания почетного гражданина Воронежа. Но произошел скандал (общественность возмутилась «применению административного ресурса» и предложила вместо Цапина гитариста Ивана Безгина) и Цапин сам отказался от включения своей кандидатуры в голосование парламентариев.

ИСТОЧНИК KP.RU