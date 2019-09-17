В центре Воронежа джип сбил двух девушек

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-17T12:29:54+03:00

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16 сентября в самом центре Воронежа под колеса джипа попали две девушки.

ДТП произошло в половине пятого у Дома правительства на площади Ленина. 63-летний водитель Nissan Х-Trail, следовавший с Плехановской в направлении улицы Кирова, сбил 17 и 18-летних девушек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от театра оперы и балета.

Пострадавших доставили в больницу, у 18-летней потерпевшей диагностировали сотрясение мозга, 17-летнюю после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU