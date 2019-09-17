Ночью в Воронеже перевернулась «Газель», груженная бочками с машинным маслом

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-17T10:49:31+03:00

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- У Юго-западного кладбища перевернутся 5-тонник с маслом, - сообщили воронежцы 17 сентября в социальных сетях, разметив фото перевернутой на крышу «Газели». Видно, что автомобиль серьезно пострадал, как и его груз бочки с машинным маслом. Вероятно, водитель не справился с управлением, налетел на бордюр, и произошло опрокидывание.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили, что ДТП случилось около 4.00 неподалеку от кафе по улице 9 Января, 253А. К счастью, ни шофер, ни кто-либо еще в аварии не пострадал. Теперь же инспекторам предстоит выяснить все детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU