Воронежцы привезли 7 медалей со всероссийского турнира по смешанным единоборствам
Бойца заняли первое место в общекомандном зачете
Фото: из группы клуба MMA «Александр» в соцсети.
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Воронежские бойцы клуба MMA «Александр» завоевали семь медалей на всероссийском турнире по смешанным единоборствам памяти капитана Романа Стащенко. Соревнования проходили в Туле в воскресенье, 15 сентября.
Спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете. Золотые медали привезли пять бойцов: Максим Котельников, Горацио Азизян, Артем Верещагин, Сергей Отрубянников и Давид Шалогоян. Илья Сурков завоевал «серебро», а Бахтавар Мухамадиев - «бронзу».
ИСТОЧНИК KP.RU