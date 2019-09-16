2019-09-16T19:28:31+03:00
Спорт

Воронежцы привезли 7 медалей со всероссийского турнира по смешанным единоборствам

Бойца заняли первое место в общекомандном зачете
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы клуба MMA «Александр» в соцсети.Фото: из группы клуба MMA «Александр» в соцсети.
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Воронежские бойцы клуба MMA «Александр» завоевали семь медалей на всероссийском турнире по смешанным единоборствам памяти капитана Романа Стащенко. Соревнования проходили в Туле в воскресенье, 15 сентября.

Спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете. Золотые медали привезли пять бойцов: Максим Котельников, Горацио Азизян, Артем Верещагин, Сергей Отрубянников и Давид Шалогоян. Илья Сурков завоевал «серебро», а Бахтавар Мухамадиев - «бронзу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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