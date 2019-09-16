В Воронеже показали готовую праздничную иллюминацию

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-16T18:38:22+03:00

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В Воронеже завершился монтаж праздничной иллюминации города. Подсветка состоит из 2366 конструкций и 22 километров гирлянд. Для того, чтобы зажечь такое количество светильников, установленных на 13 улицах, в 8 скверах, на 4 площадях центральной части города, 3 мостах и 2 дамбах, потребовалось 43 километра питающей сети. Общее потребление электричества при этом составило 380 кВ/ч. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Полноценно оценить новое световое оформление воронежцы смогут в День города. При этом иллюминация будет радовать горожан после 21 сентября - ее планируют включать в выходные и праздничные дни вместе с уличным освещением, а отключаться она будет около полуночи, чтобы не мешать жителям домов в центральной части города.

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.

Напомним, концепция нового светового оформления была разработана МКП «Воронежгорсвет» по поручению мэра и нашла одобрение у губернатора Воронежской области Александра Гусева. Проект реализуется за счет оборотных средств предприятия.

– Я считаю, что мы не только должны запускать такие мега-проекты, как реконструкция мостов, строительство социальных объектов, комплексное благоустройство ключевых общественных пространств, но и заниматься тротуарной частью для удобства горожан. И, конечно, такая праздничная иллюминация тоже должна в городе-миллионнике присутствовать, чтобы по нему было приятно гулять, – отметил Вадим Кстенин в ходе выездного совещания с директором МКП «Воронежгорсвет» Виктором Неугомоновым, которое состоялось в августе этого года.

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU