В Воронежской области автоледи отправится в колонию за смерть хозяйки 100 кошек и собак

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-16T19:24:42+03:00

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В Рамонском районе суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летней местной жительницы. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 16 сентября.

Инцидент произошел 26 апреля 2019 года примерно в 7.30 утра. Женщина на автомобиле «Черри T11 Тигго»,ехала по трассе А-134 со стороны Воронежа в направлении Москвы по средней полосе со скоростью 70-80 км/ч. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 43-летнюю женщину, которой по неосторожности своими действиями причинила телесные повреждения, повлекшие за собой смерть на месте ДТП. Горожанка оказалась зоозащитницей, содержавшей 100 кошек и собак. До сих пор найти хозяев для всех питомцев не удалось.

Специалисты провели ряд экспертиз, среди которых автотехническая, признавшая автомобиль исправным. На машину местной жительницы наложен арест.

Водитель полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU