В Воронежской области из-за строительных работ могут уничтожить памятник истории

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-16T17:49:05+03:00

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В Воронеже активисты ОНФ Воронежской области просят проверить законность строительных работ на на исторических корабельных верфях в Новохоперске. Общественники полагают, что стройку начали без государственной историко-культурной экспертизы. Это, по их словам, может привести к уничтожению материальных следов строительства на Воронежской земле российского военно-морского флота.

В июле 2019 г. в городе Новохоперске начали второй этап благоустройства общественной территории, который затронул Морскую гору. В частности, вдоль реки Хопер подрядчик по контракту с муниципалитетом строит набережную с прогулочной зоной. Земляные работы проводят в зоне расположения кораблестроительных верфей XVII–XVIII веков, которые являются памятником истории.

- Обращения и запросы мы направляли в администрацию района еще в 2018-м, когда на окраине Новохоперска недалеко от верфи сооружалась смотровая площадка. Ответов на поставленные вопросы общественники так и не получили. Нет их и в отрытых источниках. Более того, документация, подготовленная на основе археологических полевых работ, а также заключение историко-культурной экспертизы не поступали от городской администрации в адрес регионального управления по охране объектов культурного наследия, - рассказал активист ОНФ, член регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Никитин.

Активисты попросили прокуратуру и региональное управление по охране объектов культурного наследия провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU