2019-09-16T15:10:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет за тайники с героином

Местного жителя задержали во время оборудования очередной закладки
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже за сбыт героина задержали 39-летнего мужчину. Местного жителя поймали во время оборудования очередного тайника с 2,5 граммами наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 16 сентября.

Уроженец среднеазиатской республики снимал квартиру в Центральном районе города. При обыске там нашли электронные весы, банковские карты и упаковочные материалы. Сами вещества он хранил в тайнике, расположенном в районе Северного моста. Правоохранители достали из земли полиэтиленовый пакет из сетевого магазина, в котором находилось около 200 свертков с героином общей массой 500 граммов. Также полицейские обнаружили три оборудованных для наркопотребителей тайника, куда задержанный спрятал по одному свертку запрещенного вещества.

В отделе полиции мужчина признал вину. Он пояснил, что с помощью Интернета узнавал адреса оптовых закладок, затем оттуда брал необходимое количество наркотика и оборудовал тайники.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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