В сетевом магазине Воронежа нашли нарушения в хранении мясной продукции

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-16T14:15:24+03:00

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В торговой сети ООО «Корзинка-6» Воронежской и Липецкой областей проверка нашла множественные нарушения при хранении мяса. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону в понедельник, 16 сентября.

В ходе проверки установлены нарушения ФЗ «О ветеринарии», технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». В частности, в магазинах «Правильная корзинка» в Воронеже и области, установлено, что хранение продукции животного происхождения осуществлялось с нарушением температурных условий. Также мясная продукция, находившаяся на хранении в холодильных камерах, располагалась на стеллажах на расстоянии от стен менее 30 см.

В магазинах отсутствовало место хранения продукции с истекшим сроком годности или не соответствующей требованиям технических регламентов, к тому же такая продукция не подвергалась учету. Руководство не представило документы, подтверждающие утилизацию списанной продукции. А упаковочные материалы хранились в условиях, не обеспечивающих их чистоту.

По факту выявленных нарушений госинспектором ведомтсва составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушений. Материалы направлены в суд. Организация заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU