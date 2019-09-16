Товарный поезд снес "Фольксваген" на воронежском переезде

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-16T09:36:37+03:00

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Авария на железнодорожном переезде прошла вчера, 15 сентября, в Верхнехавском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Примерно в 15.00 на участке от Хавы до Графской автомобиль "Фольксваген" выехал на рельсы. По предварительным данным, водитель двигался на красный свет. "Световая и звуковая сигнализация регулируемого переезда действовала исправно", - отмечают в ЮВЖД.

Прямо на машину мчался грузовой поезд. Машинисту пришлось применять экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Машина повреждена, водитель - в больнице. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU