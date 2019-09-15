2019-09-15T17:44:12+03:00
Звезды

На спектакле в Воронеже Андрей Позднухов из 25/17 забыл слова

А еще прервал спектакль из-за съемки зрительницы на телефон
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Ярослав ИВАНОВ
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15 сентября на фестивале «Русское лето» воронежцам показали спектакль Активного театра "Обитель. 16 рота" по роману Захара Прилепина – инициатора первого форума традиционной культуры. В Зеленый театр Центрального парка посмотреть постановку о жизни в Соловецком лагере особого назначения, в которой кроме артистов Андрея Филиппака («Анна-детективъ») и Алексея Шутова («Возвращение Мухтара-7,8») играют лидеры рэп-группы 25/17, пришли около 1500 горожан.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Концептуальность спектакля, в котором используется в буквальном смысле 4 табуретки, зрителям понравилась. Недоумение вызвало поведение Андрея Позднухова.

Перед спектаклем артисты, шутя, попросили публику не снимать на телефоны, мол, отберем, потом не найдете. И в принципе большинство прислушалось. Но вдруг посреди игры Бледный сказал в зал: «Девушка, уберите телефон! Я вас попрошу!». Прозвучало грубовато. Наступила тишина, все ждали. «На Соловках бы вам не спустили!»

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Кто-то поддержал музыканта, но многие посчитали странным прерывать спектакль из-за одной «паршивой овцы», ведь теряется атмосферность и целостность действа. Через несколько минут спектакль покатился дальше.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Но неожиданно снова забуксовал. Бледный забыл слова. Притом, что сидел с кипой бумаг, читая текст с листа. Найти нужный у него не получалось довольно долго. Заминка была уже несмешной. Особенно при таком серьезном произведении… Многие зрители после этого покинули площадку.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

.Фото: Ярослав ИВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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