2019-09-15T09:49:34+03:00
Происшествия

Пожары на свалках стали напастью сезона в Воронежской области

Сотрудники МЧС более 1700 раз выезжали их тушить
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Работа со свалками отвлекает от серьезных пожаров.Работа со свалками отвлекает от серьезных пожаров.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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До 1 октября в области действует особый противопожарный режим, введенный еще 30 апреля. В двенадцати районах установлен наивысший класс пожарной опасности. Прогнозируют, что к ним могут добавиться еще семь.

Как рассказал Александр Кошель, руководитель ГУ МЧС по Воронежской области, за время действия режима зафиксировано 22 лесных пожара. Это меньше, чем в прошлом году - тогда их насчитали 57. В разы меньше их общая площадь. Одна из причин - грамотная работа лесхоза.

А вот возгораний сухой травы зафиксировано даже больше, чем в прошлом году - более 1700 против 1600.

- Граждане до конца не понимают свою ответственность перед обществом за разведение огня в особый противопожарный период. Кто то на шашлык съездил, кто то решил с мусором побороться... - говорит Александр Кошель.

Кроме того, пожарные 1762 раза выезжали на тушение свалок.

- Одна из причин - слабая работа руководства муниципальных образований по уборке мусора. В овраге вблизи чуть ли не каждой деревни есть свалка. Вот ее кто-то поджигает. Приезжает пожарная машина, начинает тушить. Это сильно отвлекает, идет большой расход моторесурса и человеческого ресурса. Не дай Бог, где-то загорится дом, а у меня люди тушат свалку, - заключил Александр Кошель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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