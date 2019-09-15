2019-09-15T08:16:57+03:00
Общество

На рабочей неделе в Воронеже испортится погода

Дожди будут идти каждый день
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Похолодание и дожди - так встретит жителей региона очередная неделя осени. Об этом рассказали в Воронежском гидрометеоцентре.

Понедельник, 16 сентября, будет облачным. На термометре ждут +18 днем и +10 ночью. Тогда же начнется волна дождей, которая закончится лишь к концу рабочей недели.

Днем во вторник, 17 сентября, облачно с прояснениями и небольшой дождь. На термометре - +19. Ночью на среду ожидается +8, и снова дождь.

Среда, 18 сентября, тоже порадует осадками. Облачно, временами небольшой дождь и +16. Ночи начинают становиться холоднее: уже +7. И снова мокро.

Четверг, 19 сентября, ничем не удивит. +16, облачно с прояснениями, временами - небольшой дождь. Ночью всего +5.

Наконец, в пятницу, 20 сентября, ждут всего 13 градусов тепла. Погода облачная с прояснениями. Может полить дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль "Русское лето" стартовал залпом из пушки
Трое детей пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Воронежем
Пожары на свалках стали напастью сезона в Воронежской области
В Воронеже «Камаз» застрял под Каменным мостом
В литературном музее Воронежа открылась выставка, посвященная 120-летию Платонова
Воронежский «Факел» уступил «Ротору» в Волгограде
В Воронежском водохранилище утонул мужчина в кольчуге
Воронежские фанаты смогут попасть на закулисную встречу с культовой американской группой Evanescence
В Воронеже за лето подорожал квадратный метр в новостройках
В Воронежской области в шесть раз снизилось число абортов у девушек до 17 лет
Житель Воронежской области, испугавшись вымышленной атаки мошенников, сам перевел им деньги
В центре Воронежа нашли пропавшего мужчину: он гулял по городу в одних трусах
Воронежцы спустя два года по-прежнему хотят вернуть общенародные выборы мэра
В Воронеже водителя BMW X6, припарковавшегося на пешеходном переходе, оштрафовали на тысячу рублей
Самолет из Воронежа в Санкт-Петербург вновь задержали
В Воронеже мужчины избили прохожего, отказавшегося купить им алкоголь
Семен Слепаков рассказал воронежцам про Ирину Шейк и Леди Гагу
Молодой водитель перевернулся на «семерке» под Воронежем
Ночью в Воронеже восемь спасателей тушили автомобиль «Вольво»
В Воронеже приставы закрыли детский санаторий
В Фонде капремонта Воронежской области объяснили отключение газа в пятиэтажке на 9 Января
Мать парня, попавшегося с наркотиками, попыталась подкупить воронежского полицейского за 200 тысяч рублей
"Это фейк": воронежский общественник прокомментировал видео, где ребенок едет за рулем
Работники лесной отрасли Воронежской области получили награды к профессиональному празднику
Синоптики пообещали воронежцам дожди и прохладу на выходных
На «Арбузофест» в Воронежский опорный университет привезли 13 тонн арбузов