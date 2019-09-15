На рабочей неделе в Воронеже испортится погода
Похолодание и дожди - так встретит жителей региона очередная неделя осени. Об этом рассказали в Воронежском гидрометеоцентре.
Понедельник, 16 сентября, будет облачным. На термометре ждут +18 днем и +10 ночью. Тогда же начнется волна дождей, которая закончится лишь к концу рабочей недели.
Днем во вторник, 17 сентября, облачно с прояснениями и небольшой дождь. На термометре - +19. Ночью на среду ожидается +8, и снова дождь.
Среда, 18 сентября, тоже порадует осадками. Облачно, временами небольшой дождь и +16. Ночи начинают становиться холоднее: уже +7. И снова мокро.
Четверг, 19 сентября, ничем не удивит. +16, облачно с прояснениями, временами - небольшой дождь. Ночью всего +5.
Наконец, в пятницу, 20 сентября, ждут всего 13 градусов тепла. Погода облачная с прояснениями. Может полить дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU