На рабочей неделе в Воронеже испортится погода

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-15T08:16:57+03:00

Дожди будут идти каждый день

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Похолодание и дожди - так встретит жителей региона очередная неделя осени. Об этом рассказали в Воронежском гидрометеоцентре.

Понедельник, 16 сентября, будет облачным. На термометре ждут +18 днем и +10 ночью. Тогда же начнется волна дождей, которая закончится лишь к концу рабочей недели.

Днем во вторник, 17 сентября, облачно с прояснениями и небольшой дождь. На термометре - +19. Ночью на среду ожидается +8, и снова дождь.

Среда, 18 сентября, тоже порадует осадками. Облачно, временами небольшой дождь и +16. Ночи начинают становиться холоднее: уже +7. И снова мокро.

Четверг, 19 сентября, ничем не удивит. +16, облачно с прояснениями, временами - небольшой дождь. Ночью всего +5.

Наконец, в пятницу, 20 сентября, ждут всего 13 градусов тепла. Погода облачная с прояснениями. Может полить дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU