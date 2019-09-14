2019-09-14T20:34:37+03:00
Происшествия

В Воронеже «Камаз» застрял под Каменным мостом

Водители больших машин по-прежнему надеются на авось
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: СОЦСЕТИ
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- Такими темпами Каменный мост долго не простоит, - комментарии подобного рода можно было встретиться под фотографией, появившейся в соцсетях 13 сентября. На снимке видно, как очередной водитель грузовика преуменьшил габариты своей машины и в итоге застрял под Каменным мостом.

Удивляет то, что на данном участке установлены дорожные знаки, чтобы предупредить водителей. Однако на них почему-то не обращают внимание. Водитель «Камаза», судя по всему, зацепился прицепом. Машину, конечно же, ему теперь предстоит ремонтировать самому, а что с мостом?

Напомним, до этого спускаясь от улицы Орджоникидзе, водитель «Газели» не учел высоту кузова своего грузовика и высоту пролета моста и врезался в конструкцию. Удар был такой силы, что кузов машины разрушился и упал на ехавшую во встречном направлении легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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