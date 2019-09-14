Воронежский «Факел» уступил «Ротору» в Волгограде

СЕГОДНЯ 19:26 2019-09-14T19:26:45+03:00

Воронежский клуб остается на 18 позиции с 10 очками Фото: с сайта ФК "Факел"

Наши футболисты ничего не смогли противопоставить хозяевам поля

Изменить размер текста: A A

14 сентября «Факел» в рамках 13-го тура первенства ФНЛ гостил в Волгограде. Подопечные Сергея Оборина встретились с одним из лидеров турнира, «Ротором». Что-либо противопоставить волгоградцам наши футболисты не смогли. Итоговый счет 2:0 в пользу хозяев поля.

На 66 минуте футболист «Ротора» Ненахов головой отправил мяч в наши ворота после подачи со штрафного. Удивительно, что судья вначале отменил взятие ворот, зафиксировав положение «вне игры». Однако после долгих споров он изменил решение и показал на центр поля.

На 74 минуте точку в этом поединке поставил другой игрок волгоградцев Байрыев - он головой отправил второй мяч в ворота «Факела». Воронежский клуб остается на 18 позиции с 10 очками. «Ротор» же замыкает тройку лидеров с 25 баллами.

ИСТОЧНИК KP.RU