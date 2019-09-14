Воронежцы спустя два года по-прежнему хотят вернуть общенародные выборы мэра

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-14T13:57:23+03:00

Данный опрос проводится уже в третий раз с 2016 года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Более двух с половиной лет прошло со дня отмены общенародных выборов мэра. В институте общественного мнения «Квалитас» решили узнать, что сегодня думают воронежцы о том решении? Как показал свежий опрос, количество горожан, не приемлющих отмену выборов городского главы, в три раза больше, чем сторонников существующего положения.

Только 18% воронежцев не хотели бы возвращения общенародных выборов мэра. С другой стороны абсолютное большинство - 69% - тех, кто хотел бы, чтобы у них было право голоса. Остальные попросту затруднились ответить на этот вопрос.

Данный опрос проводится уже в третий раз с 2016 года и по результатам видно, что мнение воронежцев практически не меняется - колебания минимальны.

ИСТОЧНИК KP.RU