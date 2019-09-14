В Воронеже мужчины избили прохожего, отказавшегося купить им алкоголь

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-14T10:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 13 сентября 49-летний воронежец проходил мимо закусочной, расположенной по улице Машиностроителей. К нему подошли двое незнакомцев и попросили угостить спиртными напитками.

Отказа молодые люди, видимо, не ожидали: один из них, как только услышал ответ, тут же ударил кулаком по лицу мужчины. Как выяснится позже, он сломал мужчине нос. Второй незнакомец в то же время выхватил сумку, в которой были продукты на сумму около 800 рублей. Оба грабителя сбежали.

Полицейские получили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на продуктовых киосках недалеко от места конфликта. Так удалось выйти на двух местных жителей, 21 и 25 лет, ранее они были не раз судимы. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU