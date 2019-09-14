2019-09-14T10:39:30+03:00
Звезды

Семен Слепаков спел воронежцам про Ирину Шейк и Леди Гагу

Артист собрал на концерте более 1000 поклонников
Ярослав ИВАНОВ
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Семен Слепаков в Воронеже.Семен Слепаков в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ
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Звезда «Камеди клаб», придумавший сериал «Домашний арест», автор ироничных песен Семен Слепаков начал свой гастрольный тур с Воронежа. 13 сентября в концертном зале Event-Hall харизматичный и демократичный артист собрал более 1000 поклонников.

- Это мой первый концерт. Такое волнение… все равно как в три часа ночи один по Машмету идешь! – потрафил воронежцам знанием местных реалий Слепаков. – У вас очень красивый город. Я во всех городах такое говорю. Но это искренне… Хотя и это я во всех города говорю, - привычно юморил артист. – На самом деле я приезжал сюда в 98-м, играл в КВН. Мы начинали здесь свой творческий путь. Заняли самое последнее место. Нас даже «Кукушкины дети» обыграли. И мне тогда Воронеж показался таким мрачным городом – в очереди за пивом мужчине трехлитровый баллон на голову надели… А сейчас я вижу, город изменился – очень красиво, вкусные стейки, рестораны, люди радостные. Спасибо, Воронеж!

Слепаков исполнил много песен про отношения мужчин и женщин - «Женщина в «Лексусе», «Незабываемая», «Про новую стрижку», «Про мать», «Таиланд», «Баба некрасивая».

Хит про Трофимова Пал Егорыча посвятил воронежским военным.

- Знаю, что у вас много учебных заведений, где воспитываются будущие военные – летчики, десантники, хочу самую серьезную свою песню спеть для вас – «День Победы», - сказал Слепаков.

Были и чисто мужские темы. Спел Семен и про футболистов и Кадырова, написанную еще до момента триумфальных игр на чемпионате мира, «Пить нельзя», «Кто гей в шоу-бизнесе?».

Было и много новинок. Своему недавнему «взрослению» - 40-летию - артист посвятил свежую песню «Это жизнь», а также стихи «Философия жизни мужика», «Совет мужьям» и «Свеча».

В ответ его ободрили из зала: «40 лет – не 40 дней!». Обожаю – кладезь народной мудрости, похвалил в ответ артист.

Женщины оценили «Разговор с диетологом», «Встала баба на весы» и стихи, посвященные Ирине Шейке, родившиеся на волне неимоверного хайпа этим летом, после того, как Леди Гага увела у российской модели Бредли Купера.

Спел Слепаков и свои ироничные «ответы», написанные в свое время на злобу дня: «Денег нет, но вы держитесь там» - про высказывания Дмитрий Медведева, «Песню о Солсберецком шпиле» - о деле Скрипалей, «Про российского чиновника» - о непомерном воровстве слуг народа.

На бис артист вышел, едва зайдя за кулисы («а то мне сказали, вы сразу встанете и уйдете!») и исполнил «Любу - звезду Ютьюба».

Семен Слепаков в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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