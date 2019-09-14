Молодой водитель перевернулся на «семерке» под Воронежем
22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и улетел в кювет. Отечественная легковушка при этом перевернулась. ДТП случилось 13 сентября в 3.30 часов в Семилукском районе на 19 километре автодороги «село Землянск – село Старая Ольшанка».
Молодой человек ехал в сторону Землянска. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.
Всего в регионе за истекшие сутки зарегистрировано 132 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах – 8, в районах области – 32. В 11 ДТП пострадало 10 человек и 1 погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU