Ночью в Воронеже восемь спасателей тушили автомобиль «Вольво»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-14T09:17:02+03:00

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14 сентября в 00.47 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области позвонили жители улицы Матросова. Они рассказали, что рядом с их домами полыхает автомобиль «Вольво». На место ЧП сразу же выехали две пожарные машины. Восемь спасателей боролись с огнем.

Пожар был ликвидирован в 00.56. В результате языки пламени сильно повредили автомобиль. По оперативной информации пострадавших нет. Теперь инспекторам предстоит выяснить, в чем же была причина ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU