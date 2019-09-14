Ночью в Воронеже восемь спасателей тушили автомобиль «Вольво»
К счастью, никто из людей не пострадал
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14 сентября в 00.47 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области позвонили жители улицы Матросова. Они рассказали, что рядом с их домами полыхает автомобиль «Вольво». На место ЧП сразу же выехали две пожарные машины. Восемь спасателей боролись с огнем.
Пожар был ликвидирован в 00.56. В результате языки пламени сильно повредили автомобиль. По оперативной информации пострадавших нет. Теперь инспекторам предстоит выяснить, в чем же была причина ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU