На «Арбузофест» в Воронежский опорный университет привезли 13 тонн арбузов

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-13T16:21:57+03:00

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13 сентября в 13.00 в Воронежском опорном университете вновь состоялся сочный «Арбузофест». Чтобы необычно провести проводы лета, студенты, преподаватели и другие сотрудники вуза собрались на площадях перед учебным корпусом №1 на улице 20-летия Октября, 84 и перед учебным корпусом №3 на Московском проспекте, 179. К этому времени их уже ждал праздничный стол с рядами нарезанных арбузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU