На «Арбузофест» в Воронежский опорный университет привезли 13 тонн арбузов
Креативные проводы лета становятся доброй традицией вуза
.
Изменить размер текста:
13 сентября в 13.00 в Воронежском опорном университете вновь состоялся сочный «Арбузофест». Чтобы необычно провести проводы лета, студенты, преподаватели и другие сотрудники вуза собрались на площадях перед учебным корпусом №1 на улице 20-летия Октября, 84 и перед учебным корпусом №3 на Московском проспекте, 179. К этому времени их уже ждал праздничный стол с рядами нарезанных арбузов.
ИСТОЧНИК KP.RU