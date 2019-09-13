Аналитики раскрыли зарплату инженеров-электриков в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-13T15:18:19+03:00

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Аналитики одного из сервисов по поиску высокооплачиваемой работы рассказали о том, сколько зарабатывает инженер-электрик в Воронеже. Специалист этой профессии получает в среднем 47 тысяч рублей.

Так, по данным исследователей, коллеги воронежцев в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - на 64 тысячи рублей в месяц. В Астрахани аналогичные специалисты получают в среднем 41 000 рублей в месяц, в Саратове - 43 000 рублей, в Волгограде - 43 000 рублей, в Ростове-на-Дону - 50 000 рублей в месяц.

А вот коллеги из других городов Черноземья получают меньше воронежцев. Специалисты из Тамбова и Липецка зарабатывают примерно 42 тысячи в месяц, из Курска - 41 000, а из Белгорода - 44 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU