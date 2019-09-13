В Воронежской области 10 лет тюрьмы получил героинщик из Ставрополья

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-13T13:21:17+03:00

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Борисоглебский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю Ставропольского края. Парня приговорили к десяти годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 13 сентября.

Судом установлено, что 4 января 2019 года ставрополец приехал в Москву. Там он бесконтактным способом незаконно купил 180 граммов героина. Затем он отправился в Зеленокумск в Ставропольском крае, чтобы наркотик продать. Но на посту ДПС,в Богучарском районе в ходе личного досмотра у него вещество нашли правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.30, п. «г» части 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), которое по результатам расследования направлено в районный суд для рассмотрения. Суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU