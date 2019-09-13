Воронежцев бесплатно научат секретам макияжа и причесок «звездные» визажисты и парикмахеры

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-13T13:11:27+03:00

На выставке «Стиль и красота» пройдет множество мастер-классов по бьюти-трендам

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4 и 5 октября в Воронеже пройдет VII специализированная выставка «Стиль и красота». На нее съедутся 60 лидеров бьюти-рынка и экспертов красоты. Воронежцев познакомят с трендами в визаже, прическах, маникюре. В программе форума дефиле моделей, мастер-классы и консультации по макияжу, нейл-дизайну, косметологии от топовых экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, о лифтинг-макияже расскажет селебрити-визажист, эксперт-консультант программы «Модный приговор», персональный гример Дома моды Валентина Юдашкина, главный make-up-дизайнер шоу «Я» Филиппа Киркорова Сергей Турчанинов, который сотрудничал также с Тимати, Тиной Канделаки, Полиной Гагариной, Евой Польной.

Одна из тем мастер-классов Ольги Токмаковой (визажиста-стилиста и гримера театра, кино и телевидения - проект Первого канала «Точь-в-точь», сотрудничала с Полиной Гагариной, Анфисой Чеховой и другими российскими звездами) - «SPA-макияж: как сделать кожу красивой».

Еще один эксперт секции по мейкапу - визажист Дарья Богатова, призер Чемпионата мира по визажу в Чикаго, Чемпионата Европы в номинации «Фантазийный макияж и боди-арт», Чемпионата мира в номинации «Свадебный макияж, образ современной невесты» в Париже, make-up-эксперт телевидения и журналов Cosmopolitan, Marie Claire, Grazia.

Известный brow-эксперт Наталья Хачкова покажет техники окрашивания бровей хной. Она проходила обучение у ведущих мировых профессионалов: визажиста Кабуки, создававшего образы для Майкла Джексона, Рианны, Кэти Перри и сериала «Секс в большом городе», директора по макияжу M.A.C. Cosmetics Терри Барбера, визажистки группы Spice Girls Карин Дарнелл и других.

4 октября hair-стилист международного уровня и популярный барбер Арсен Бабаян продемонстрирует техники мужских стрижек в формате виртуозного шоу.

Hair-стилист, чемпион Европы по колористике и главный стилист Sochi Fashion Week Радион Мыцыков проведет мастер-класс по укладкам волос.

На выставке пройдут соревнования среди профессионалов индустрии красоты: чемпионат на первенство ЦФО России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и боди-арту «Город чемпионов», чемпионат по наращиванию ресниц и моделированию бровей Queen Lashes, чемпионат Черноземья по маникюру и нейл-дизайну и другие.

Выставка пройдет в Expo Event-Hall 4 и 5 октября. Вход на выставку - свободный, но необходима предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU