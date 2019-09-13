2019-09-13T12:38:25+03:00
Происшествия

В Воронеже магазин автозапчастей лишился денег из-за липового звонка из рекламного агенства

Мошенники потребовали предоплату и пропали
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудница одного из магазинов автозапчастей лишилась 20 тысяч рублей, когда перевела предоплату за рекламу несуществующему агентству. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 13 сентября.

Выяснилось, что в рабочее время местной жительнице позвонил мужчина и преставился руководителем рекламного агентства. Мужчина предложил магазину услуги по изготовлению и размещению наружной рекламы. Получив согласие на выполнение данных работ, мошенник предложил перевести предоплату за услуги на банковский счет через банкомат. Потерпевшая перевела по указанным реквизитам 20 тысяч рублей, после чего телефон лжедиректора рекламного агентства оказался отключен. Девушка обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано евять сообщений о мошенничествах, большинство из них совершены бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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