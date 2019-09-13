2019-09-13T12:11:45+03:00
Общество

Умер прокурор Аннинского района Воронежской области

Александру Быканову было 42 года
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области.
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Прокурор Аннинского района Воронежской области старший советник юстиции Александр Быканов в возрасте 42 лет скончался в четверг, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе обпрокуратуры.

Александр Быканов окончил Воронежский госуниверситет в 1999 году. Свою трудовую деятельность он начал в должности помощника прокурора Кантемировского района. А с 2014 по 2019 год, он возглавлял прокуратуру Аннинского района.

За примерное исполнение служебного долга поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и неоднократно прокурором Воронежской области.

Временно исполняющим обязанности прокурора Аннинского района назначили заместителя Александра Быканова подполковника юстиции Владимира Пегарькова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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