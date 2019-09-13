2019-09-13T14:37:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области за жестокие издевательства над ребенком будут судить мать и отчима

Несовершеннолетнего неоднократно избивали и закрывали в доме
Юлия ДИДЕНКО
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В Лискинский районный суд направили уголовное дело в отношении матери и отчима, издевавшихся над малолетним ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 13 сентября.

По версии следствия, мальчик с июня 2017 жил в квартире с мамой и отчимом. С осени того же года и до лета 2019-го ребенка неоднократно избивали, причиняли ему физические и психические страдания иными насильственными действиями, а также лишали свободы передвижения.

Лискинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 30-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «г, е» части 2 ст.117 (истязание несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору), пунктами «а, д» части 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору), и 24-летней девушки в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «г, е» части 2 ст.117, пунктами «а, д» части 2 ст.127, ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

В настоящее время ребенка забрали из. Он находится в КУ ВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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