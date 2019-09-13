В Воронеже приостановили работу теплового котла

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-13T10:54:12+03:00

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В Ленинском районе Воронежа на 10 суток приостановили работу теплового котла. Проверка выявила грубые нарушения обязательных норм и правил промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В преддверии осенне-зимнего отопительного сезона Ростехнадзор провел проверки деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение многоквартирных домов. Так, было обнаружено, что устройство работало с неисправным предохранительным клапаном.

За указанное нарушение Верхне-Донским управлением Ростехнадзора общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Деятельность по эксплуатации парового котла приостановили на 10 суток.

Директору вручили постановление о возбуждении исполнительного производства. Эксплуатация парового котла прекращена путем перекрытия задвижки на подводящем к котлу газопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU