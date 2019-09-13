В Воронеже приостановили работу теплового котла
В Ленинском районе Воронежа на 10 суток приостановили работу теплового котла. Проверка выявила грубые нарушения обязательных норм и правил промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.
В преддверии осенне-зимнего отопительного сезона Ростехнадзор провел проверки деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение многоквартирных домов. Так, было обнаружено, что устройство работало с неисправным предохранительным клапаном.
За указанное нарушение Верхне-Донским управлением Ростехнадзора общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Деятельность по эксплуатации парового котла приостановили на 10 суток.
Директору вручили постановление о возбуждении исполнительного производства. Эксплуатация парового котла прекращена путем перекрытия задвижки на подводящем к котлу газопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU