Воронежский госуниверситет попал в рейтинг лучших вузов мира

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-13T10:45:41+03:00

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Воронежский госуниверситет снова вошел в ежегодный рейтинг лучших вузов мира. 11 сентября издание Times Higher Education опубликовало результаты исследований. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУ.

Воронежский университет расположился на позиции 1001+ среди высших учебных заведений мира и занимает 16 позицию среди вузов России. Times Higher Education особо отметил уровень преподавания в вузе.

Рейтинг использует пять основных показателей: это среда обучения, исследовательская деятельность, цитирование, международная перспектива (качество профессорско-преподавательского состава и студентов) и доходы от внедрения научно-исследовательских разработок вуза (так называемый трансфер знаний). Максимальное количество баллов вуз набрал в двух последних критериях: 35,3 и 25,9.

Кстати, количество вузов России в международном рейтинге по сравнению с прошлым годом выросло с 35 до 39. Лучшими из российских в мире признали МГУ (189 место), Московский физико-технический институт (201-250) и Высшую школу экономики (251-300).

ИСТОЧНИК KP.RU