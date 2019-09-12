2019-09-12T19:29:05+03:00
Общество

В воронежском микрорайоне установили новый игровой комплекс за полмиллиона

Он стал победителем конкурса общественно полезных проектов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В микрорайоне Подгорное в Коминтерновском районе на переулке Октябрьском появился новый игровой комплекс. Это самая большая детская игровая зона в поселке. Проект стал одним из победителей конкурса общественно полезных проектов в 2019 году. На строительство из бюджета выделили 286610 рублей, а общая стоимость с учетом софинансирования составила 543020 рублей.

- Проект ТОС «Октябрьский» в ходе конкурса набрал максимальное количество баллов из 10-ти воронежских победителей и занял 23-е почетное место из 260-ти выигравших проектов во всей Воронежской области, - рассказали в управе района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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