2019-09-12T19:08:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина до смерти забил приятеля дубинкой

Потерпевший скончался в больнице
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Аннинские следователи расследуют уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему 46-летнему приятелю, от которых тот скончался в больнице.

Как удалось выяснить следствию, 31 июля этого года, мужчины совместно распивали алкогольные напитки и повздорили. Разъяренный старший товарищ взял деревянную дубинку и принялся лупить ею своего противника, нанося удары в область жизненно важных органов.

С места происшествия пострадавшего забрала скорая, но врачи оказались бессильны спасти его. Спустя несколько дней мужчина умер.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание по ней предусматривает до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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