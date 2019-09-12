В Воронеже поймали алабая, который покусал четверых человек
- Жители Репного, просьба, как только заметите собаку породы алабай, срочно звоните мне. К собаке не подходить. Ходит с дворняжкой, прихрамывает. Рыжий, уши и хвост купированы. По возможности проследите на расстоянии его передвижение. Внимание! Близко не подходите и не зовите его, - такое сообщение появилось в социальных сетях Воронежа 12 сентября.
Оказалось, что этот пес покусал как минимум четверых людей - столько горожан обратилось за помощью. Существует подозрение, что животное может быть больно. К сожалению, хозяина собаки найти пока не удалось.
Однако волонтерам удалось отловить алабая и доставить его в клинику, вместе со своей спутницей-дворняжкой. Собаки будут стерилизованы.
ИСТОЧНИК KP.RU