2019-09-12T17:41:34+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали алабая, который покусал четверых человек

Собака будет стерилизована
Олег ИВАНОВ
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Фото: Татьяна КарловаФото: Татьяна Карлова
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- Жители Репного, просьба, как только заметите собаку породы алабай, срочно звоните мне. К собаке не подходить. Ходит с дворняжкой, прихрамывает. Рыжий, уши и хвост купированы. По возможности проследите на расстоянии его передвижение. Внимание! Близко не подходите и не зовите его, - такое сообщение появилось в социальных сетях Воронежа 12 сентября.

Оказалось, что этот пес покусал как минимум четверых людей - столько горожан обратилось за помощью. Существует подозрение, что животное может быть больно. К сожалению, хозяина собаки найти пока не удалось.

Однако волонтерам удалось отловить алабая и доставить его в клинику, вместе со своей спутницей-дворняжкой. Собаки будут стерилизованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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