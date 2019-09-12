2019-09-12T17:12:55+03:00
Общество

Более 40 млн рублей потратят на подключение воронежских медорганизаций к центральному архиву

Пациентам больше не нужно будет хранить у себя объемные рентгеновские снимки
Олег ИВАНОВ
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До конца года 20 медорганизаций Воронежской области подключат к Центральному архиву медицинских изображений (ЦАМИ). На эти цели выделено более 40 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Речь идет о том, что диагностические изображения, полученные с помощью цифровых рентгеновских аппаратов, аппаратов МРТ и КТ, флюорографов, ангиографов и маммографов, будут попадать в единую информационную систему.

Благодаря этому врачи-диагносты из районов, например, смогут консультироваться с необходимыми специалистами.

- Благодаря подключению медорганизаций к ЦАМИ улучшается доступность медицинской помощи, - отмечает главный внештатный специалист департамента здравоохранения Воронежской области по лучевой диагностике Светлана Липовка. - Пациентам больше не нужно хранить у себя объемные рентгеновские снимки, снимки МРТ, КТ и не только. Все диагностические изображения и результаты исследований будут находиться в программе и любой врач всегда сможет ознакомиться с ними со своего компьютера.

До конца 2024 года все медицинские организации области подключат к этому архиву. Модернизация проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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