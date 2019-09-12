2019-09-12T16:58:55+03:00
Происшествия

За жизнь девочки, пострадавшей на пожаре в Воронежской области, будут бороться врачи федерального ожогового центра

Ребенка направят в Нижний Новгород на вертолете
Олег ИВАНОВ
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Девочку отвезут на вертолетеДевочку отвезут на вертолетеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Двухлетняя малышка, пострадавшая на пожаре 9 сентября в селе Дьяченково Богучарского района, находится в тяжелом состоянии. Сейчас девочка - в реанимационном отделении. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Завтра утром, 13 сентября, девочку направят в Нижний Новгород, в федеральный ожоговый центр. Транспортировку произведут с помощью вертолета.

Напомним, огнем практически полностью был уничтожен небольшой жилой дом. По предварительной версии, пожар мог начаться в доме из-за короткого замыкания электропроводки. 30-летняя хозяйка и ее двухлетний ребенок серьезно пострадали.

С помощью санитарной авиации малышку доставили в детскую больницу № 2. Маму - в областную больницу. Женщина также находится в тяжелом состоянии, проводится интенсивное лечение. Сотрудники ожогового отделения ежедневно консультируются со специалистами из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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