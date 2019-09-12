2019-09-12T15:12:06+03:00
Происшествия

У страха глаза велики: школьница из Воронежской области решила, что ее хотят похитить

Родители написали заявление в полицию
Елена ФЕДЯШЕВА
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Излишняя впечатлительность и богатое воображение сыграли злую шутку с 11-летней школьницей из села Купянка Богучарского района. Днем 12 сентября ее родители написали в полицию заявление о попытке похищения девочки, подробно описав приметы «злоумышленников».

По словам школьницы, недалеко от школы на нее напали женщина и мужчина, которые попытались засунуть ребенка в припаркованный рядом автомобиль «КИА Рио». Эта шокирующая история, обрастая подробностями и приметами «похитителей», в считанные часы облетела район с помощью соцсетей и мессенджеров. Нашлось даже фото с камер видеонаблюдения, на котором запечатлена «та самая машина». Родители в панике бросились искать своих отсутствующих дома детей…

- Действительно, сообщение о похищении поступало в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Мы оперативно смогли отыскать и «потерпевшую» и ее «похитителей». На самом деле все обстояло совсем по-другому, и никакого похищения не было. Девочка подошла к калитке и хотела ее открыть, но увидела за спиной незнакомую женщину, которая тоже хотела пройти в дверь вслед за школьницей. Неподалеку ребенок заметил стоявшую машину с открытым багажником и мужчину. Школьница испугалась, решив, что эти люди хотят ее похитить, и убежала.

На самом деле это были местные жители, приехавшие к школе, чтобы купить в одном из домов молоко. Нападать на школьницу у них и в мыслях не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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