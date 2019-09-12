2019-09-12T15:08:31+03:00
Общество

На границе Воронежской области с Луганском ловили "террористов"

В Коминтерновском районе прошли учения
Ярослав ИВАНОВ
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фото предоставлено УФСБ России по Воронежской области.фото предоставлено УФСБ России по Воронежской области.
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11 сентября на границе Воронежской области с Луганском объединенная группа силовых ведомств ловила террористов. Учения «Рельеф-2019» по пресечению террористического акта прошли на территории Митрофановского и Пасюковского сельских поселений Кантемировского района. Согласно «легенде», на КПП автодороги «Воронеж - Луганск» в районе села Митрофановка ворвались «террористы» на ГАЗели, ранили полицейских и скрылись.

На место съехались сотрудники УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, «Росгвардии», УФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО, 20 Армии. Спецслужбы оцепили и блокировали населенные пункты Кантемировского района, эвакуировали население с территории проведения условной контртеррористической операции, оказали первую медицинскую помощь раненым, провели переговоры с «боевиками» и уничтожили группу «террористов».

- Все задействованные силовые структуры в период проведения тактико-специального учения «Рельеф-2019» находились в усиленном режиме несения службы, в регионе предприняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. В ходе выполнения задач все работали в условиях максимально приближенных к боевым. С поставленными задачами группировка Оперативного штаба в Воронежской области успешно справилась, - отметила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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