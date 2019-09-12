В ночь с 12 на 13 сентября в Воронеже будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-12T14:21:39+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области каждый раз предупреждают, когда будут ловить пьяных водителей, и ведь все равно ловят. Хотя, казалось бы, уж вас предупредили даже! В общем, в ночь с 12 на 13 сентября в Воронеже пройдут массовые проверки водителей с целью выявления грубых нарушений ПДД, особенно, управления транспортным средством в состоянии опьянения.

- Тактика "сплошных" проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - объяснили механизм проверки в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU