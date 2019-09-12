Житель области угнал в Воронеже скутер, чтобы доехать до дома

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-12T13:50:37+03:00

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Вот о чем думал 26-летний житель поселка Опытный Хохольского района, когда угонял в Воронеже скутер? В столице Черноземья кругом камеры. На что он надеялся, непонятно.

Вычислили угонщика, после того, как 18-летняя владелица заявила о хищении скутера, припаркованного на улице 9 Января, быстро. Задержали его по месту фактического проживания, где и скутер обнаружили. В полиции парень признался, что был в областном центре в гостях у знакомого, а когда собирался возвращаться домой, на глаза попался скутер, вот он и решил доехать на нем в район.

Теперь мужчине придется ответить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU