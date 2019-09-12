В Воронеже подешевели овощи и подорожали баранина, яйца и рыба

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-12T13:17:36+03:00

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Воронежстат опубликовал данные мониторинга цен за август 2019 года.

По сравнению с июлем, цены на продовольственные товары в общем снизились на 1,3 процента. В частности, значительно подешевели сахар, гречка, капуста, свекла и почти все виды фруктов и цитрусовых - на 2,9-22,9 процентов, а помидоры, лук, морковь и картофель - в 1,3-1,4 раза. В то же время подорожали баранина, рыба, яйца, пшено и чеснок - на 2,7-7,3 процентов. Среднемесячная стоимость минимального набора продуктов питания в августе 2019 года по области составила 3776 рублей и возросла с начала года на 2,9 процента.

Промышленные товары по состоянию на август подорожали на 2,4 процента с начала года. По сравнению с июлем, цены на товары этой группы повысились на 0,3 процента. На 1,6-3,9 процента подорожали рубашки для мальчиков и юбки для девочек школьного возраста, женские пиджаки, перчатки из натуральной кожи, кровати для новорожденных, электроутюги и еврошифер. Зато снизились цены на автоматические стиральные машины, флеш-накопители USB, смартфоны, мойки из нержавеющей стали и ДСП - на 1,2-1,8 процентов. На 2,2-3,2 процента выросли цены на сульфацетамид, лоратадин, настойку пустырника и йод. В то же время бисопролол, панкреатин, аллахол и смекта подешевели на 0,6-0,9 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 3 процента.

В августе по сравнению с июлем тарифы на жилищные услуги выросли на 0,7 процента. В отчетном месяце поднялась плата за проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования, стоимость прививки животного, поездки в Китай, обращение с твердыми коммунальными отходами - на 3,2-9,2 процентов. Снизились стоимость полета в экономкласса самолета и автобусной экскурсии - на 3,2-3,9 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU