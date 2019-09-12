2019-09-12T12:49:44+03:00
Звезды

Воронежец Май Абрикосов отказался от гонорара в 300 тыс за участие в передаче Андрея Малахова

Не стал Роман Тертишный сниматься и в шоу «Секрет на миллион»
Ярослав ИВАНОВ
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скрин-шот поста Романа Тертышного в Инстаграмскрин-шот поста Романа Тертышного в Инстаграм
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Роман Тертишный, получивший известность как Май Абрикосов в шоу «Дом-2», на своей странице в Инстаграм сетует, что его взяли в оборот телевизионщики. С завидной переодичностью в деревне, где сейчас живет экс-герой скандального телепроекта, появляются люди с камерами, пытающиеся исподтишка снять в невыгодном свете нынешний быт Тертышного. В ответ на отказ выдать что-то на камеру, телевизионщики опускаются до подглядывания в окна под покровом ночи.

Май Абрикосов говорит, что отказался стать посмешищем в передаче Андрея Малахова за 300 тысяч. А гонорар за участие в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», посвященной якобы Валерию Комиссарову, даже не стал обсуждать.

- Я обращаюсь к руководителям канала «Россия-1»! Господа медиамагнаты! Если в эфир выйдет материал обо мне, любая передача, где будет затрагиваться моё имя или использоваться мое изображение, то я подам в суд на канал. Понимаю, что вам нужен рейтинг, жареные истории, скандалы. Но, я не давал своего согласия ни письменного, ни устного. Я запрещаю каналу «Россия1» вторгаться в мою частную жизнь и собирать и распространять обо мне сведения личного характера. Вы нарушаете закон РФ, почитайте Уголовный Кодекс. Еще хочу обратиться к Андрею Малахову. Остановитесь, Андрей! – написал в одном из постов Роман.

Переговоры с продюсерами Тертышный проиллюстрировал скрин-шотами переписки и аудиофайлами, где его пытаются уговорить на съемки в передачах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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